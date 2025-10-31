PFDK’dan Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası!

Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Cezaya neden olarak 25 Ekim 2025’te oynanan Bursaspor - Muş Spor karşılaşmasında yaşanan saha olayları gösterildi.

PFDK'DAN ÇİRKİN TEZAHÜRAT VE SAHA OLAY KARARI

PFDK kararında, Bursaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe ihtar cezası verildiği belirtildi. Ayrıca aynı maçta yaşanan saha olayları sebebiyle kulüp, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırıldı.