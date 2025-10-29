Philadelphia 76ers 4'te 4 yaptı! Adem Bona'dan 5 blokluk katkı

Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 39 sayı ve 10 asist üreterek galibiyetin mimarı olurken milli basketbolcu Adem Bona ise 2 sayı, 5 ribaunt, 5 blokla oynadı.

Maçın sonlarına doğru yaptığı savunmayla öne çıkan Adem Bona, dördüncü çeyrekte dört, uzatmada ise bir şuta karşı bloklarıyla duvar ördü.

İlk üç çeyrekte 110 sayı üreten ve dördüncü periyotta 16 sayıda kalan Washington Wizards'ta Alex Sarr, 31 sayı kaydetti.