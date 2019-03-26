Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü marka sahibi "İstanbul mükemmel bir şehir buraya arkadaşım Ali Ünal için geldim yemekleri bir harika" açıklamasını yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Philipp Plein, Ünal'ın İstanbul'da özel misafiri oldu.