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Philips, ev aletleri birimini özel sermaye şirketi Hillhouse Capital'e satacağını açıkladı. Hollandalı şirketin söz konusu adım ile sağlık ekipmanı üreticisine dönüşümünü tamamlaması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Hillhouse ile yapılan anlaşmada şirkete yaklaşık 3.7 milyar euro (4.4 milyar dolar) değer biçildi. Televizyonlar, DVD oynatıcılar ve aydınlatma dahil tüketici elektroniği alanından çekilen Philips, son anlaşma ile sağlıkla ilgili olmayan endüstrilerden de çıkmış oldu.

Şiketin CEO'su Frans van Houten, Philips'in tele-sağlık ve teşhis portföyünü oluşturmak ve maliyetleri optimize etmek isteyen hastaneler ve klinikler için tek durak noktası sağlamak adına sağlıkla ilgili bir dizi satın alma gerçekleştirdiğini kaydetti.

Van Houten, "Bu işlem, büyük elden çıkarmalarımızı tamamlıyor. İleriye dönük olarak, odak noktamız sağlık teknolojisindeki liderliğimizi genişletmek" dedi.

Elden çıkarılan işletmenin, Philips markasını 15 yıl boyunca kullanmaya devam etmek için yaklaşık 700 milyon ero ödemeyi kabul ettiği de verilen bilgiler arasında.

Philips'in elde çıkaracağı kahve makineleri, hava temizleyicileri ve diğer ürünleri içeren beyaz eşya işinin geçen yıl 2.2 milyar euro satış gerçekleştirdiği açıklandı.