İlk olarak sonucu yorumlayan Cocu, "Skor çok kötü değil. İlk yarıda iyi oynadık. İyi savunduk, topa da sahip olduk. İkinci yarıda da iyi organize olduk ama çok top kaptırdık, gereksiz kayıplar oldu. Onlar da kalemize güçlü gelmeye başladılar, baskıyı artırdılar ve golü buldular. Top ayağımızdayken çok daha iyisini yapabilirdik. Sahamızda umuyorum ki tıklım tıklım tribünler önünde, desteği arkamıza alarak mücadele edeceğiz." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEK DEVRE YETMEZ"

Hollandalı teknik adam, "Maçın ilk yarısında Benfica gibi bir takıma karşı, kendi sahasında olsa da, baskı yapabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıda bunu yapacak enerjimiz yoktu belki de. Topun ayağınızda olması ve rakibi kendi kalesine doğru itmeniz gerekir. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Şampiyonlar Ligi'nde tek devre yetmez. İç saha ve dış saha farkı vardır. Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum. 2. maçtan turu çıkarmak için bütün gücümüzü kullanacağız." ifadelerini kullandı.

AYEW VE SOLDADO AÇIKLAMASI

Ayew ve Soldado'nun sakatlık durumları ve antrenman eksikliği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Phillip Cocu, bu oyuncuların rövanş maçında sahada olup olmayacağıyla ilgili olarak, "Bu, salı günü belirleyeceğimiz bir durum. Bu iki oyuncunun toparlanmış haliyle, daha fazla seçenek olacak elimizde. Ofansif olarak bugün elimizdeki hücumcuları kullanmak zorundaydık, onlar bir seçenek daha üretecek" dedi.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ