2025 pide fiyatı belli oldu! Ankara, İstanbul, Bursa'da 250 gram pide kaç TL'den satılacak?
Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pide için yeni yıl fiyatları belirlendi. Bu sene kilosu en fazla 81 liradan satılabilecek pideler, 250 gram olarak satışa çıkacak. Peki, pide fiyatları ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, Bursa 2025 pide fiyatları...
Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlıyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide fiyatları da erak ediliyor. Geçen sene 250 gramı 15 TL olan pide bu sene zamlı fiyatlarıyla satılacak. Ancak Halk Ekmek pide fiyatlarını daha uygun maliyetle satacağını duyurdu. İşte, 2025 pide fiyatları...
2025 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı pide fiyatlarına ilişkin basın toplantısında, "Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi, bu yıl Türkiye'nin her yerinde azami 81 liranın üzerinde olmayacak. Yani geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 15 TL’ye satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyat artışına bakmış olduğumuzda yüzde 33’lük bir artış söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul ilinde geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 lira olarak satılacak. Antalya ilinde de geçen sene 250 gramı 15 liradan satılmış, bu sene 20 liradan satışa sunulacak” dedi.
İHE'DE PİDE FİYATI 15 TL
İstanbul'da 250 gramı 20 lira olarak satılacak pidenin İstanbul Halk Ekmek tarafından 350 gramının 15 TL'den satılacağı açıklandı.