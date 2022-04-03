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Pide fiyatları ne kadar? 2022 İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları kaç TL?

Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu mübarek Ramazan ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. Her yıl yeniden belirlenen pide fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu. Oruçlarını pide ile açmak isteyen binlerce Müslüman İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte, 2022 Ramazan pidesi fiyatları...

  • 01
    Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2022!

    Ramazan pidesi fiyatları her sene olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Ramazan'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan pidenin fiyatı 2022 yılı için yeniden belirlendi. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte, İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları araştırılıyor. İşte, 2022 Ramazan pidesi fiyatları...
  • 02
    Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2022!

    İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATI KAÇ TL?

    İstanbul Fırıncılar Odası resmi 2022 Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 

    330 gram sade pide 6 liradan, yumurtalı susamlı Ramazan pidesi 7,5 liradan satışa sunulurken Halk ekmek bayilerindeki pide ise 3 liradan satılacak.
  • 03
    Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2022!

    2021 yılında 365 gram sade pide fiyatı 4 liraydı. 

    Bu verilere göre 2022 yılı Ramazan pidesinin gramajı küçülürken fiyatları artmış oldu.
  • 04
    Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2022!

    ANKARA PİDE FİYATI NE KADAR?

    Ankara Fırıncılar Odası, 250 gram ramazan pidesinin 5 TL’den, Ankara Pideciler Odası ise 300 gramlık ramazan pidesinin 5 TL’den satacağını açıkladı.

    Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası pide fırınlarında üretilecek olan 300 gramlık ramazan pidesinin 5 TL’den, 

    300 gram yumurtalı ve susamlı ramazan pidesinin ise 6.5 TL’den satışa sunulacağını açıkladı.

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