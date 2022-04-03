Ramazan pidesi fiyatları her sene olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Ramazan'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan pidenin fiyatı 2022 yılı için yeniden belirlendi. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte, İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları araştırılıyor. İşte, 2022 Ramazan pidesi fiyatları...