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Pierce Brosnan: Sinirlenmem

Pierce Brosnan, meditasyonun zihnini dengede tuttuğunu açıkladı ve "Ben sinirlenmem. Sinirlenebilirdim ama bu öfke nereye varırdı? Bunun bir anlamı olmazdı" ifadelerini kullandı

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  • Pierce Brosnan: Sinirlenmem - Magazin haberleri

    Bir dönem 'James Bond' karakterini canlandıran oyuncu Pierce Brosnan (69), "zihnini dinginleştirmek" için meditasyon yapmanın sakin kalmanın anahtarı olduğunu söyledi.
  • Pierce Brosnan: Sinirlenmem - Magazin haberleri

    Pierce Brosnan, meditasyonun zihnini dengede tuttuğunu açıkladı ve öfkenin kabarmasına izin vermenin "hiçbir anlamı olmayacağını" belirtti.
  • Pierce Brosnan: Sinirlenmem - Magazin haberleri

    "SİNİRLENMEM"

    Closer Dergisi'nin ABD edisyonunun son sayısına konuşan Pierce Brosnan, şunları söyledi: Ben sinirlenmem. Sinirlenebilirdim ama bu öfke nereye varırdı? Bunun bir anlamı olmazdı.
  • Pierce Brosnan: Sinirlenmem - Magazin haberleri

    Bang Showbiz'e göre Pierce Brosnan, meditasyonun "zihni dinginleştirmek" için önemli olduğunu söyledi.

    Şu anda ikinci eşi Keely Shaye Smith'le Hawaii'nin Kauai adasına yaşayan Brosnan, suyun "her zaman neşesinin ve varlığının bir parçası olduğunu" da ifade etti. Brosnan, "Deniz kenarıyla ilgili güzel anılarım var. Yani, 1980'lerde Amerika'ya yolum düştüğünde gidilecek tek bir yer vardı, o da deniz kıyısıydı. Los Angeles benim için Malibu sahil şeridiyle aynı büyüye sahip değildi" dedi.
  • Pierce Brosnan: Sinirlenmem - Magazin haberleri

    Derginin "Hakkımda bilmediğiniz 5 şey" bölümüne konuk olan Pierce Brosnan, aslında oyuncu olmak yerine ressam olmak istediğini de açıkladı.

    Pierce Brosnan, okuldan "çizimler ve resimlerle dolu karton bir klasörden başka bir şeyle" ayrılmadığını söyledi. Brosnan, "Bir iş bulmayı başardım ve grafik tasarımcı olmak istiyordum. Ama çalışmaya başladıktan üç yıl sonra oyunculuğu keşfettim ve o kadar, işte o an her şey değişti" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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