Pierce Brosnan: Sinirlenmem

Derginin "Hakkımda bilmediğiniz 5 şey" bölümüne konuk olan Pierce Brosnan, aslında oyuncu olmak yerine ressam olmak istediğini de açıkladı.

Pierce Brosnan, okuldan "çizimler ve resimlerle dolu karton bir klasörden başka bir şeyle" ayrılmadığını söyledi. Brosnan, "Bir iş bulmayı başardım ve grafik tasarımcı olmak istiyordum. Ama çalışmaya başladıktan üç yıl sonra oyunculuğu keşfettim ve o kadar, işte o an her şey değişti" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AP, Reuters