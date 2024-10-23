Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Pierre Sage: Kazanmaya devam etmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Pierre Sage: Kazanmaya devam etmek istiyoruz

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kazanmaya devam etmek istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, topa daha fazla sahip olarak hücum ağırlıklı oynamaları gerektiğini söyledi.

        Sage, Groupama Stadı'nın yanında yer alan antrenman tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İki takımın hücum yönünden benzer özelliklere sahip olduğunu belirten Fransız teknik adam, "Topa daha fazla sahip olmalıyız. Hücum ağırlıklı oynamalıyız. Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız. İnsanların buradan memnun ayrılacağı bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

        Tüm kulvarlarda oynadıkları son 5 maçı kazandıklarının hatırlatılması üzerine Pierre Sage, "Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha'nın son durumuyla ilgili bir soruyu Sage, "Zaha, yavaş yavaş takıma adapte oldu. Oynamak için hazır. Yarınki maçta forma giyme ihtimali yüksek." şeklinde yanıtladı.

        Pierre Sage, Beşiktaş karşısında Mahamadou Diawara'nın forma giyemeyeceğini kaydetti.

        SAID BENRAHMA: İYİ VE GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

        Olimpik Lyon'un Cezayirli oyuncusu Said Benrahma, yakaladıkları iyi form grafiğini Beşiktaş karşısında sürdürmek istediklerini aktardı.

        Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak toparlandıklarını vurgulayan Benrahma, "Sezon bizim için zor başlasa da şu an her şey çok güzel gidiyor. Kötü başladık ama önemli olan ayağa kalkmaktı. Şu an her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için var olan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunun altını çizen Said Benrahma, "Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci sırada. Çok büyük bir takım. İyi ve güzel maç olacağını düşünüyorum." dedi.

        Bu sezon 3 müsabakada forma giyemediğinin hatırlatılmasına ilişkin Cezayirli kanat oyuncusu, "Çalıştığım zaman karşılığını aldığımı düşünüyorum. Forma giyememek zor ama her zaman pozitif kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı