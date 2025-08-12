Pierre Van Hooijdonk'un bozuk para hareketi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre Van Hooijdonk, Bebek'te ATM'den para çekerken görüntülendi. Hooijdonk, para çekerken bozuk paraları dahi ATM'de bırakmadı aldı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; emekli futbolcu Hollandalı Pierre Van Hooijdonk, Bebek'te bir ATM'den para çekerken objektiflere yansıdı.
Pierre Van Hooijdonk, para çekerken bozuk paraları dahi ATM'de bırakmadı aldı. Bu hareketin üzerine Hooijdonk'un yanında bulunan arkadaşları kahkahaya boğuldu.
