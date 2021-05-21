Piknik yerlerinde mangal yakmak yasak mı? Sorusu vatandaşlar tarafında merak konusu oldu. Kademeli normalleşme kapsamında alınan yeni kararlar arasında piknik ve mesire alanları da merak ediliyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı.

PİKNİK YERLERİNDE MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Piknik yapmak ve mangal yakmakla ilgili yerinde normalleşme kararlarında bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla bir önceki genelge mangal ve piknik içinde geçerli. Buna göre 1 Haziran'a kadar ormanlık alan, sahil ve plajlarda piknik yapmak yasak. Bununla birlikte piknik alanlarında mangal yakılması da kesinlikle yasak. Mangal yasağının ne zaman kalkacağı ise henüz bilinmiyor.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER NELERDİR?

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

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- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

AÇIK OLAN İŞLETMELER

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.