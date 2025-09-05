Piknikte girdiği nehirde boğuldu

Piknikte nehre giren Gökdeniz boğuldu
Kahramanmaraş'ta piknik için gittikleri bölgede nehre giren Gökdeniz İspir hayatını kaybetti
Giriş: 05.09.2025 - 10:32 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:32
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Çamrak mevkisinde meydana gelen olayda, Gökdeniz İspir (17), piknik için gittikleri bölgede Göksu Nehri'ne girdi.
Nehirde yüzen İspir, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin sudan çıkardığı İspir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
