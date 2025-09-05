Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Piknikte girdiği nehirde boğuldu | Son dakika haberleri

        Piknikte nehre giren Gökdeniz boğuldu

        Kahramanmaraş'ta piknik için gittikleri bölgede nehre giren Gökdeniz İspir hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 10:32 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:32
        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Çamrak mevkisinde meydana gelen olayda, Gökdeniz İspir (17), piknik için gittikleri bölgede Göksu Nehri'ne girdi.

        Nehirde yüzen İspir, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin sudan çıkardığı İspir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #yerel haberler
        #Kahramanmaraş Haberleri
        #Son dakika haberler
