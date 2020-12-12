'PİLOT'tan çıkan 30 girişime yatırım

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Türk Telekom'un kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'tan bugüne kadar 73 girişimin mezun olduğu açıklandı. Dünyaya açılmaya hazırlanan bu girişimlerden 30'unun ise yatırım aldığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile PİLOT mezunları da dâhil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "Artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimleri yön veriyor. Türkiye bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de Türk Telekom olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya, girişimleri bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla desteklemeye odaklanıyoruz" dedi.

Karakullukçu, "TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yapıyoruz. Online sağlık hizmeti platformu DoctorTurkey'e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft'a destek olduk. Çocuklar için kişiselleştirilmiş eğitici zekâ oyunları hizmeti sunan MentalUP'a ve Türkiye'nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlayan Eltemtek'e yatırım yaptık" diye konuştu.

PİLOT'tan mezun olan ve yatırım alan 30 girişimin yapay zekâ, eğitim ve sağlık teknolojileri, sanal gerçeklik, bulut tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar, geliştirici uygulamaları, e-spor ve e-ticaret gibi alanlara odaklandığı kaydedildi.