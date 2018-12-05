Trabzon'da uçakta bomba olduğu şüphesi üzerine köpeklerle yapılan aramanın sırrı ortaya çıktı.

OSAKA UÇUŞU ÖNCESİ MESAJI GÖRDÜ



Enis Yıldırım'ın haberine göre Kayseri'den Trabzon'a özel uçakla yolcu taşıyan Zafer H., uçağı 4 nolu perona park ettikten sonra oteline geçti. Geceyi otelde geçiren pilot, sabah Japonya'nın Osaka şehrine uçmak üzere havalimanına geldi. 14 yıllık pilot Zafer H., bu arada cep telefonuna geceden bir mesaj geldiğini gördü.

"DENİZ GÖZLÜM BENİM, SERAP'I BEN TESELLİ EDERİM"



Zafer H., kendisine ait cep telefonuna "Bu daha başlangıç, neler yapacağımı tahmin edemezsin. Deniz gözlüm benim öyle kalacak. Bugünkü uçuşa dikkat! Bommm. Serap'ı ben teselli ederim, aklın kalmasın dostum' şeklinde bir mesaj gönderildiğini gördü. Bunun üzerine havalimanı polisini arayarak, yardım istedi.

UÇAĞI BOMBA UZMANI KÖPEK ARADI



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları havalimanına ulaşarak uçağı didik didik aradı. Bomba uzmanı köpeğin katıldığı arama sonucunda uçakta herhangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığı belirlendi. Mesajı gönderen Barış R.'den şikayetçi olduğunu belirten pilot Zafer H., "Kendisini tanımam. Ankara'da bilgisayar işleriyle uğraştığını biliyorum. Japonya'nın Osaka şehrine uçuşumu zamanında yapmamı engelleyen ve uçuş güvenliğimizi tehlikeye sokan kişiden şikayetçiyim" dedi. Polis Barış R.'yi arıyor.

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