Pınar 23 yaşındaydı! Karton kutuyla gelen ölüm!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre başında kaskı da takılı olan Ünlü için kaza yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.