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Haberler Gündem 3. Sayfa Pınar 23 yaşındaydı! Karton kutuyla gelen ölüm! - Öne çıkan haberler
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Pınar 23 yaşındaydı! Karton kutuyla gelen ölüm!

Antalya'da, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpan 23 yaşındaki Pınar Ünlü, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü Aykut Aslan, çalışma sırasında karton kutu gördüğünü, yoldan alıp atmak için aracı durdurduğunu, bu sırada motosikletin arkadan çarptığını söyledi

Pınar 23 yaşındaydı! Karton kutuyla gelen ölüm! - Öne çıkan haberler
Pınar 23 yaşındaydı! Karton kutuyla gelen ölüm!
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DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaza, saat 11.00 sıralarında Batı çevre yolunda meydana geldi. Pınar Ünlü, motosikletiyle emniyet şeridindeki Karayolları'na ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre başında kaskı da takılı olan Ünlü için kaza yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI

Pınar Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KARTON KUTU GÖRÜNCE ARACI DURDURMUŞ

Öte yandan gözaltına alınan kamyon şoförü Aykut Aslan, çalışma sırasında karton kutu gördüğünü, yoldan alıp atmak için aracı durdurduğunu, bu sırada motosikletin arkadan çarptığını söyledi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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