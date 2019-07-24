Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sezonun yorgunluğunu eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte Bodrum'da atıyor. Sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Altuğ, yaptığı son paylaşımla kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Yaptığı paylaşımla gündeme gelen Altuğ, ormanlık alanı çekip, "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın" şeklinde magazin muhabirlerine seslendi.