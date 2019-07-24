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HaberlerFiskosPınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden aşk pozu - Mgazin haberleri Instagram

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinden aşk pozu

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Çok seviyorum" notunu düştü

Pınar Altuğ - Yağmur Atacan

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile aşk dolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Altuğ, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, “Çok seviyorum” notunu düştü.

Pınar Altuğ'un paylaşımı, takipçileri tarafından "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları alırken çok sayıda beğeni geldi.

"KOKARCA GİBİ DOLAŞMAYIN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve takipçilerine verdikleri yanıtlar ile adından söz ettiren oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda takipçilerini Instagram hesabı üzerinden uyarmıştı.

Altuğ, "Hanımlar, beyler... Malum havalar sıcak. En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayıp, bir deodorant sürseniz? Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşınca hiç olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

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