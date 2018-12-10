Pınar Altuğ, 1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti. Peki, Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon Yıl Yapım Rol Notlar 2000 Kurt Kapanı Serap Arma Başrol Oyuncusu 2002 Reyting Hamdi Pınar Konuk Oyuncu 2002-2005 Çocuklar Duymasın Meltem Başrol Oyuncusu 2004 Omuz Omuza Nisan Öz Başrol Oyuncusu 2004 Çocuklar Ne Olacak Meltem Son Bölüm 2005 Davetsiz Misafir Defne/Şirin Başrol Oyuncusu 2006 İlk Aşkım Lale Gürsoy Başrol Oyuncusu 2006 Deli Dolu Selin Başrol Oyuncusu 2009 Aile Reisi Bahar Poyraz Başrol Oyuncusu 2010-2014 Çocuklar Duymasın Meltem Başrol Oyuncusu 2017- Çocuklar Duymasın Meltem Başrol Oyuncusu

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