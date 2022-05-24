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Pınar Deniz Cannes kırmızı halısında büyüledi

Oyuncu Pınar Deniz, bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından geçti. Cannes'a elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak giden Deniz, yeşil elbisesiyle büyüledi

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  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    2022 Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor.
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde 21 film Altın Palmiye için yarışırken, festivalin kırmızı halı görünümleri de bir hayli ilgi görüyor. 
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Festivalde son olarak Decision to Leave ve Crimes Of the Future filmlerinin gösterimleri gerçekleşti. Film gösterimleri öncesi düzenlenen kırmızı halı seremonisinde pek çok ünlü isim yer aldı. 
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Zerrin Tekindor, Meryem Uzerli, Erdil Yaşaroğlu gibi isimlerin ardından Pınar Deniz de Cannes kırmızı halısında yürüdü. Elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak Cannes'da boy gösteren Pınar Deniz, Özgür Masur imzalı yeşil elbisesiyle beğeni topladı. 
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    İşte Cannes kırmızı halısından diğer kareler...

    Fransız aktris Lea Seydoux ve ABD'li aktris Kristen Stewart
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Kristen Stewart
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    İngiliz oyuncu Rebecca Hall
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Avustralyalı model Megan Blake
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Megan Blake
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    ABD'li aktris Maggie Gyllenhaal
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Fransız aktris Ana Girardot
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Fransız aktör Vincent Cassel ile Fransız model eşi Tina Kunakey
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    ABD'li aktris Sharon Stone ve ABD'li model Helena Gatsby
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Sharon Stone
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Sharon Stone
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    İngiliz-Amerikalı oyuncu ve model Emily Ratajkowski

     
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Emily Ratajkowski
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Emily Ratajkowski 
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    İngiliz model Naomi Campbell
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Kanadalı model Coco Rocha
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Polonyalı model Anja Rubik
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    İngiliz model Kimberley Garner
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    İtalyan model Elisa de Panicis
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Portekizli model Sara Sampaio
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Sara Sampaio
  • Ünlü oyuncu Pınar Deniz 2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısında büyüledi - Yaşam Haberleri

    Hint film aktrisi ve model Deepika Padukone

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