Pınar Deniz'den, Kaan Yıldırım'a: İyi ki doğdun da beni buldun
Kaan Yıldırım, 38 yaşına girdi. Eşi Pınar Deniz, Yıldırım'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayarak; "İyi ki doğdun da beni buldun" mesajını paylaştı
Giriş: 24.12.2024 - 22:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:44
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17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da oyuncu Pınar Deniz ile dünya evine giren Kaan Yıldırım, 38 yaşına girdi.
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Kaan Yıldırım'ın doğum gününü kutlayan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından eşini öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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Pıanr Deniz, eşinin doğum gününü kutladığı o göderiye; "Benim canım...İyi ki doğdun da beni buldun" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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