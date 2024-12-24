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        Haberler Magazin Pınar Deniz'den, Kaan Yıldırım'a: İyi ki doğdun da beni buldun - Magazin haberleri

        Pınar Deniz'den, Kaan Yıldırım'a: İyi ki doğdun da beni buldun

        Kaan Yıldırım, 38 yaşına girdi. Eşi Pınar Deniz, Yıldırım'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayarak; "İyi ki doğdun da beni buldun" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 22:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:44
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        17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da oyuncu Pınar Deniz ile dünya evine giren Kaan Yıldırım, 38 yaşına girdi.

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        Kaan Yıldırım'ın doğum gününü kutlayan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından eşini öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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        Pıanr Deniz, eşinin doğum gününü kutladığı o göderiye; "Benim canım...İyi ki doğdun da beni buldun" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım
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