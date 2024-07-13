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        Haberler Magazin Pınar Deniz, imajını değiştirdi - Magazin haberleri

        Pınar Deniz, imajını değiştirdi

        Ceyda Düvenci'den sonra Pınar Deniz de saçlarını Afrika örgüsü yaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:44
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        30 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Deniz, saçlarında bir değişiklik yaparak imajını değiştirdi.

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        Pınar Deniz, 3.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından Afrika örgüsü saçlarını paylaştı. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımı; "Tatil kafası" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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        Daha önce 47 yaşındaki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci de saçlarını Afrika örgüsü yaptırmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Pınar Deniz
        #ceyda düvenci
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