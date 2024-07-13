Pınar Deniz, imajını değiştirdi
Ceyda Düvenci'den sonra Pınar Deniz de saçlarını Afrika örgüsü yaptırdı
Giriş: 13.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:44
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30 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Deniz, saçlarında bir değişiklik yaparak imajını değiştirdi.
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Pınar Deniz, 3.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından Afrika örgüsü saçlarını paylaştı. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımı; "Tatil kafası" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Daha önce 47 yaşındaki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci de saçlarını Afrika örgüsü yaptırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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