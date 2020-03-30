Pınar Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde ailesinin coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığını söylemişti. Oyuncunun bugün anneannesi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

PINAR DENİZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.