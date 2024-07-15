Pınar Deniz örgülerini açtı: Biten sevdalar
Geçtiğimiz günlerde saçlarına Afrika örgüsü yaptıran Pınar Deniz'in imaj değişikliği kısa sürdü
Giriş: 15.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:11
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Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek Afrika örgüsü yaptırmıştı.
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"TATİL KAFASI"
Son halini "Tatil kafası" notuyla yayımlayan 30 yaşındaki oyuncunun örgülerinin ömrü kısa sürdü.
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"BİTEN SEVDALAR"
Pınar Deniz, örgülerini açtırdı. Eski haline geri dönen oyuncu, yayımladığı fotoğrafa "Biten sevdalar" notunu düştü.
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