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        Haberler Magazin Pınar Deniz örgülerini açtı: Biten sevdalar - Magazin haberleri

        Pınar Deniz örgülerini açtı: Biten sevdalar

        Geçtiğimiz günlerde saçlarına Afrika örgüsü yaptıran Pınar Deniz'in imaj değişikliği kısa sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:11
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        Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek Afrika örgüsü yaptırmıştı.

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        "TATİL KAFASI"

        Son halini "Tatil kafası" notuyla yayımlayan 30 yaşındaki oyuncunun örgülerinin ömrü kısa sürdü.

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        "BİTEN SEVDALAR"

        Pınar Deniz, örgülerini açtırdı. Eski haline geri dönen oyuncu, yayımladığı fotoğrafa "Biten sevdalar" notunu düştü.

        #Pınar Deniz
        #Afrika örgüsü
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