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Pınar Dilşeker kimdir? Pınar Dilşeker kaç yaşında, kiminle evli? İşte Pınar Dilşeker son hali

Müzik dünyasının fenomen isimlerinden Pınar Dilşeker, katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Son zamanlarda yaptığı imaj değişikliği ile adından söz ettiren Pınar Dilşeker kimdir? Pınar Dilşeker kaç yaşında, kiminle evli? İşte Pınar Dilşeker son hali

Pınar Dilşeker kimdir? Pınar Dilşeker kaç yaşında, kiminle evli? İşte Pınar Dilşeker son hali

Sosyal medyanın en çok araştırılan isimlerinden biri de Pınar Dilşeker oldu. Fantezi ve Türk Sanat Mzüiği yorumlarıyla tanınan şarkıcı Pınar Dilşeker hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

25 Temmuz 2021 tarihinde dünyaya gelen ve bugün 49 yaşında olan Pınar Dilşeker, Türk Snata Müziği ve Fantezi müzik alanında yorumladığı şarkılarla tanınan bir ses sanatçısıdır.

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Müzik eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Pınar Dilşeker, "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı. İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde de yer almıştır.

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PINAR DİLŞEKER KİMİNLE EVLİ?

İlk eşinden şiddet ve geçimsizlik nedeniyle ayrılmış bir erkek çocuğu vardır. İş adamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlanıp ayrılmıştır.

PINAR DİLŞEKER ŞARKILARI

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Albümler
1995 - Sana Sahibim
1999 - Nar Tanesi
2003 - Mührümü Verdim
2014 - Herşey Aşkla Güzel
EP / Single
2011 - Tam Zamanı
2019 - Şinanari
2019 - Benden Bu Kadar

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