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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Pınar Karşıyaka: 85 - EWE Baskets Oldenburg: 83 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka: 85 - EWE Baskets Oldenburg: 83 MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında Pınar Karşıyaka Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 yenerek grupta ikinci maçını da kayıpsız geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:42
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        Karşıyaka 2'de 2 yaptı
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        Müsabakanın ilk basketini bulmasına rağmen rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan Pınar Karşıyaka, ilk 4 dakikayı 9-2 geride geçti. Manning'in 3 sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 10 sayıya (19-9) çıkaran konuk ekip, periyodu 22-18 önde bitirdi.

        İkinci periyodun başında üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 26-24 geride olduğu bölümden sonra 9-0'lık seriyle 15. dakikada 33-26 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 13 sayıya (42-29) yükselten Pınar Karşıyaka soyunma odasına 48-39 önde gitti.

        Üçüncü periyoda etkili başlayan EWE Baskets Oldenburg, 23. dakikada Russell'ın 3 sayılık basketiyle 51-51 eşitliği sağladı. Pınar Karşıyaka, rakibinin 58-53 üstünlük kurduğu müsabakada 65-64 öne geçmesine rağmen EWE Baskets Oldenburg periyodu 66-65 üstün bitirdi.

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        Karşılıklı basketlerle geçilen dördüncü periyodun son 2 dakikasına 79-79 eşitlikle girildi. Son bölümde Hilliard'la etkili olan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 85-83 galip tamamladı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Mihkel Manniste (Estonya)

        Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 10, Martin 13, Hilliard 13, Vitto Brown 14, Carey 15, Thomas Akyazılı, Jaylon Brown 16, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 2

        EWE Baskets Oldenburg: Russell 18, Leo 9, Schoormann 7, Williams 16, Izundu 13, Agbakoko 8, Foster, Manning 12, Ogbe, Wank

        1. periyot: 18-22

        Devre: 48-39

        3. periyot: 65-66

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