Her iki takımın da basketler ürettiği üçüncü periyodun ilk 5 dakikasını 48-38 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Yiğitcan'ın sayılarına rağmen McCollum'la aradaki farkı korumayı başardı. Ev sahibi ekip, periyodu 59-52 üstün bitirdi.

Dördüncü periyodun başında basket üretmekte zorlanmasına rağmen Yiğitcan, Clemmons ve Andrews'la sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, 37. dakika içinde Yiğitcan'ın basketiyle 71-70 üstünlük kurdu. Son dakikasına 76-76 eşitlikle girilen müsabakanın normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde McCollum'un etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 91-83 galip ayrıldı.

Karşılaşma sırasında tribünlerden yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle hakemler tarafından iki anons yaptırıldı.