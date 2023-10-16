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        Haberler Dünyadan Piper Laurie 91 yaşında vefat etti - Magazin haberleri

        Piper Laurie 91 yaşında vefat etti

        91 yaşındaki ABD'li oyuncu Piper Laurie, Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. Acı haberi Laure'nin menajeri Marion Rosenberg, "Zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:36
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        Üç kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Piper Laurie'den acı haber geldi. Laure, 91 yaşında hayata veda etti.

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        'The Hustler and Carrie'deki rolüyle hatırlanan Piper Laurie'nin bir süredir hasta olduğu ve Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

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        "ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİYDİ"

        Ünlü oyuncunun vefatını menajeri Marion Rosenberg, doğruladı. Üzüntüsünü dile getiren Rosenberg, 'Variety'ye yaptığı açıklamada, "Güzel bir insandı ve zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" dedi.

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        ADINI MENAJERİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

        22 Ocak 1932'de doğan Piper Laurie, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşınmıştı. Asıl adı 'Rosetta Jacobs'tu ancak menajeri oyuncunun adını 'Piper Laurie' olarak değiştirmişti.

        Fotoğraflar: Reuters, Depo Photos

        #Piper Laurie
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