Piper Laurie 91 yaşında vefat etti
91 yaşındaki ABD'li oyuncu Piper Laurie, Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. Acı haberi Laure'nin menajeri Marion Rosenberg, "Zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" sözleriyle duyurdu
Üç kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Piper Laurie'den acı haber geldi. Laure, 91 yaşında hayata veda etti.
'The Hustler and Carrie'deki rolüyle hatırlanan Piper Laurie'nin bir süredir hasta olduğu ve Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
"ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİYDİ"
Ünlü oyuncunun vefatını menajeri Marion Rosenberg, doğruladı. Üzüntüsünü dile getiren Rosenberg, 'Variety'ye yaptığı açıklamada, "Güzel bir insandı ve zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" dedi.