Haberler Dünyadan Piper Laurie 91 yaşında vefat etti - Magazin haberleri

Piper Laurie 91 yaşında vefat etti 91 yaşındaki ABD'li oyuncu Piper Laurie, Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. Acı haberi Laure'nin menajeri Marion Rosenberg, "Zamanımızın en büyük yeteneklerinden biriydi" sözleriyle duyurdu Habertürk Giriş: 16.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:36 facebook

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Üç kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Piper Laurie'den acı haber geldi. Laure, 91 yaşında hayata veda etti.

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'The Hustler and Carrie'deki rolüyle hatırlanan Piper Laurie'nin bir süredir hasta olduğu ve Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.