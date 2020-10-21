Özellikle pırasa sevmeyen çocuklara severek içirilebilecek bir çorba tarifi, pırasa çorbası. Üstelik yapılışı çok kolay. Tadını seveceğinizi umduğum pırasa çorbası tarifine, isterseniz hemen geçelim.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pırasa Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

3 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 avuç tel şehriye

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1, 5 litre su

1 yemek kaşığı sıvı yağı

Tuz, karabiber, pul biber

Pırasa Çorbası Yapılışı:

Suyu tencereye boşaltıyoruz

Ocağın üstüne koyuyoruz.

Soğanı küçük küçük doğrayıp, tencereye koyuyoruz.

Soğan suda sarı bir su bırakıncaya kadar kaynatıyoruz.

İçine önceden küçük küçük doğranan pırasaları ilave ediyoruz.

Teflon tavaya sıvı yağını koyuyoruz.

İçine önceden rendelenmiş havucu ilave ediyoruz.

Rengi sarı olana kadar kavuruyoruz.

Üzerine unu koyuyoruz.

Biraz daha kavuruyoruz.

Kaynamakta olan pırasaların üzerine döküyoruz.

Kabuklarını soyduğumuz domatesi küp küp doğruyoruz.

Tuz le birlikte çorbaya ilave ediyoruz.

Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra şehriyeyi ekliyoruz.

Biraz kaynatıyoruz.

Yoğurt ve yumurta sarısını çırpıyoruz.

Daha sonra çorbaya ilave ediyoruz.

İki dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz.

Ardından pul biber, karabiber ilave edip, çorbanın altını kapatıyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Servis yaptıktan sonra, çorbaya bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyarsanız hem tadı çok güzel oluyor hem de kalsiyum açısından zenginleşiyor.