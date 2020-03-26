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Otomotiv sanayisinin ardından, lastik üreticileri de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında üretimlerine ara veriyor. Son olarak İtalyan lastik üreticisi Pirelli, İzmit fabrikasındaki üretime ara verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, 1-12 Nisan tarihleri arasında İzmit’teki üretim operasyonlarımıza ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer yandan Pirelli’nin motor sporları programında global çapta kritik role sahip bulunan İzmit'teki üretim tesisimiz ve tüm iş birimlerimizde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Departmanımızın rehberliğinde gerekli önlem ve aksiyonları almış bulunmaktayız. Bu önlemlere paralel olarak, Pirelli Türkiye Genel Merkez ve fabrikada üretim operasyonları dışındaki çalışanlarımızın uzaktan çalışması için gerekli hazırlık ve testler tamamlanarak, 18 Mart itibarıyla uzaktan çalışma sistemine geçildi" denildi.

Açıklamada, ürün stoklarının piyasadaki talebi karşılayacak şekilde güncellendiği bildirildi. Pirelli'nin Türkiye fabrikasında binek araç lastiği dışında Formula 1 araçları için de lastik üretimi gerçekleştiriyor.

Pirelli'nin ticari lastik iştiraki Prometeon da önceki gün yaptığı açıklamada, İzmit'teki üretimine geçici olarak ara verdiğini duyurmuştu.

Bir diğer lastik üreticisi Brisa ise, üretimde seviye azaltacağını bildirmişti.

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