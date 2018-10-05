Pırlantayı çaldıktan sonra yutan İrlandalı Lan Campell için uzmanından tavsiye!

05.10.2018 - 14:17 | Güncelleme: DHA

Marmaris'te bir kuyumcudan 40 bin dolar değerindeki pırlantayı çaldıktan sonra yutan İrlandalı Lan Campell'in hala doğal yollardan yüzüğü düşürmesi bekleniyor. Yüzüğün çıkarılması için turiste bağırsaklarını çalıştıracak hareketler yaptırıp, bol su içirilmesini öneren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, "2,5 litre su içsin, bağırsak hareketlerini artıracak ilaçlar kullansın. Kayısı tüketip, kayısı suyu da içebilir. Muz ve şeftali kabızlık yapar, yedirmesinler. Papatya çayı da bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur" dedi

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Marmaris'te bir kuyumcudan 40 bin dolar değerindeki pırlantayı el çabukluğu ile çaldıktan sonra yutan İrlandalı turistin hala doğal yollardan yüzüğü düşürmesi bekleniyor. Yüzüğün çıkarılması için turiste bağırsaklarını çalıştıracak hareketler yaptırıp, bol su içirilmesini öneren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, "2,5 litre su içsin, bağırsak hareketlerini artıracak ilaçlar kullansın. Kayısı tüketip, kayısı suyu da içebilir. Muz ve şeftali kabızlık yapar, yedirmesinler. Papatya çayı da bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur" dedi.

YÜZÜK KALIN BAĞIRSAĞINDA

DHA'nın haberine göre; tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), ilçedeki bir kuyumcuya girerek 40 bin dolar değerindeki pırlantayı kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp çaldı. Pırlantanın kaybolmasının ardından iş yeri çalışanları güvenlik kameralarını inceleyerek pırlantanın Campell, tarafından çalındığını belirleyip polise haber verdi. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Campell, Marmaris Devlet Hastanesine getirildi. 4 ayrı ultrason çekildi ve yüzüğün kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Uzmanlar, yapılan tetkiklerde yüzüğün kalın bağırsaktan çıkmasına 15 santim olduğunu belirtiliyor.

"KATI DEĞİL SIVI YİYCEKLER YEDİRİLSİN"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, yüzüğün çıkması için önerilerde bulundu. 2,5 litre su içirilmesini tavsiye eden Dr. Çit, "Bağırsak hareketlerini artıracak ilaçlar kullanması gerekiyor. Kayısı tüketip, kayısı suyu da içebilir. Muz ve şeftali kabızlık yapar yedirmesinler. Papatya çayı da yüzüğü çıkarmaya yardımcı olur. Gazlı içeceklerden uzak dursun, katı yiyeceklerden ziyade sıvı ağırlıklı beslensin" diye konuştu.

YER: MUĞLA.. ÖNCE ÇALDI, SONRA YUTTU

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