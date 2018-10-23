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Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı tedaviye alındı

Kırşehir'de, okul servisini beklerken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanan anne ve kızı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölümden dönen küçük kızın kafasında doku kaybı olduğu ve yarın ameliyatla ayağından alınacak parçanın nakledileceği belirtildi

23.10.2018 - 23:37 | Güncelleme: DHA

Olay, sabah saatlerinde Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice Aydoğdu, okula gitmek üzere apartmanın önünde servis beklerken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Kızının yardım çığlıklarına koşan anne Sinem Aydoğdu da saldırıya maruz kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin ağzından alınan anne ile kızının vucudunda ve kafalarında derin yaralar meydana geldi. Sinem ve Hatice Aydoğru, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve başından et parçası koptuğu belirlenen Hatice Aydoğdu, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarın (Çarşamba) ameliyata alınacak olan küçük kızın ayağından alınacak dokunun kafasına nakledileceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre baba Murat Aydoğdu, kızının yaşamasının mücize olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı:

"Kızım okula gitmek üzere servis beklerken, o sırada oradan köpekler geçiyor. Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocukta heyecanla kaçarken ayağın takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direk çocuğun kafasını tutuyor. Bayağı bir süre bırakmıyor. O esnada annesi hemen aşağıya iniyor ve müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale bir iki dakika sürüyor. Çocuğu bırakmıyor köpek. Bırakmadığı içinde annesi zorla köpeğe vuruyor, bıraktırmaya çalışıyor. O esnada çocuğu bırakıp annesinin eline saldırıyor köpek. Etraftaki 4-5 kişi müdahale etmeye çalışıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız müdahale ediyor ama bazıları da izliyor."

Murat Aydoğdu,, çocuğunun kafasında iki kısımda doku kaybı olduğunu ve yarın bacağından alınacak dokunun bu bölgelere nakledileceğini belirterek, "Estetik kısmı da ilerleyen günlerde yapılacak. Anne ve çocuğun psikolojik durumu iyi değil. Eşimin de parmağında lif kopuğu ve parçalanmalar var. Çocuğum ameliyat olduktan sonra annesininde tedavisine başlanacak. Köpek sahipli. Polis ekipleri köpeği ve sahibini ele geçirmişler. Köpeği hayvan barınağına teslim etmişler. Köpeğin sahibinden şikayetçi olacağım. Benim başıma gelen başkasının başına da gelmesin. İnsanlarımız pitbull cinsi köpek beslemesinler" diye konuştu.

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