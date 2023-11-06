Piyanist Can Saraç'a İtalya'da büyük ödül İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanan 16 yaşındaki piyanist Can Saraç: "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım!"

Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimine devam eden 16 yaşındaki piyanist Can Saraç, önceki gün İtalya'da büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın dörtbir yanından 16-30 yaş arası piyanistlerin katıldığı Piyano Akademi Eppan'da büyük ödül olan 'Arturo Michelangeli Ödülü'nü kazandı.

Sosyal medya hesabında ödülle ilgili açıklama yapan genç piyanist, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti: "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım! Cumhuriyet'in 100. yılında başarıları kutlamaya devam..."

Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım! :) İtalya'da bu Cumartesi düzenlenen Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanarak birinci oldum! Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını başarılarımızla kutlamaya devam. pic.twitter.com/udb3Ot0LVu — Can Saraç (@CanSaracPianist) November 5, 2023