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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Piyanist Can Saraç'a İtalya'da büyük ödül

        Piyanist Can Saraç'a İtalya'da büyük ödül

        İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanan 16 yaşındaki piyanist Can Saraç: "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım!"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:19
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        Genç piyanistten büyük başarı
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        Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimine devam eden 16 yaşındaki piyanist Can Saraç, önceki gün İtalya'da büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın dörtbir yanından 16-30 yaş arası piyanistlerin katıldığı Piyano Akademi Eppan'da büyük ödül olan 'Arturo Michelangeli Ödülü'nü kazandı.

        Sosyal medya hesabında ödülle ilgili açıklama yapan genç piyanist, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti: "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım! Cumhuriyet'in 100. yılında başarıları kutlamaya devam..."

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        #Can Saraç
        #piyano
        #Arturo Michelangeli Ödülü
        #Eppan
        #sanat
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