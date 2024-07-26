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        Haberler Gündem Güncel Piyasa değeri 3 milyon lira: Kaçak 32 lüks otomobil motoru ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Piyasa değeri 3 milyon lira: Kaçak 32 lüks otomobil motoru ele geçirildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 32 gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:34
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        Kaçak 32 lüks otomobil motoru ele geçirildi
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirilip bütün ya da parçalara ayrılarak satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

        PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

        Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde oto yedek parçası satan bir iş yerinde yapılan arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı görevlileri ile birlikte gerçekleştirilen evrak kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 32 gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Motorlar ise İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

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