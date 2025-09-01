Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 01 Eylül 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 01 Eylül 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Eylül 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,07 değer kaybederek 11.279,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,08 düşerek 41,11 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,80 ile 4.597,99 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.09.2025 - 18:30
        01 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,07 düşerek 11.279,95 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11334.4200 puandan işlem görürken en düşük 11244.2800 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse FMIZP,TGSAS,BFREN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CGCAM,TUCLK,ENSRI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (12.972.141.679.52 TL), PEKGY (12.498.339.818.93 TL), ISCTR (7.637.338.181.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.58
        -2.35 %
        12.972.141.680
        P
        7.67
        9.89 %
        12.498.339.819
        I
        14.83
        -1.46 %
        7.637.338.181
        T
        337.50
        0.75 %
        6.012.544.235
        Y
        33.42
        1.64 %
        5.562.613.540
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        385.00
        10.00 %
        148.497.264
        T
        233.30
        10.00 %
        34.337.430
        B
        203.60
        9.99 %
        388.738.309
        S
        219.10
        9.99 %
        437.061.995
        M
        26.00
        9.98 %
        125.137.149
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        43.94
        -8.46 %
        769.326.754
        T
        12.20
        -6.37 %
        215.607.605
        E
        88.50
        -5.85 %
        76.599.711
        B
        190.00
        -5.47 %
        123.843.073
        Y
        8.64
        -5.05 %
        583.968.385
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Eylül 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde -0,08 azalarak 41,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 48,14 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,11
        -0,08 %
        E
        EUR/TRY
        48,14
        0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Eylül 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,80 :artarakazalarak 3.475,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,80 yükseliş sonucu 4.597,99 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,80 yükselerek 7.517,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 29.978,90.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.475,49
        0,80 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.597,99
        0,80 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.978,90
        0,80 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.517,72
        0,80 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,23 yükseliş ile 108.792,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,07 azalış ile 4.379,42 dolar.Brent Petrol ise 68,27 dolar

