Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.936,56 %0,02
        DOLAR 43,9683 %0,01
        EURO 51,1833 %0,20
        GRAM ALTIN 7.281,92 %1,08
        FAİZ 38,16 %1,49
        GÜMÜŞ GRAM 118,55 %1,65
        BITCOIN 72.358,00 %6,36
        GBP/TRY 58,8349 %0,16
        EUR/USD 1,1634 %0,18
        BRENT 80,59 %-1,00
        ÇEYREK ALTIN 11.905,94 %1,08
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 04 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 04 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Mart 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak 12.936,56 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,97 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,75 ile 7.258,15 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 04 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 04 Mart 2026 Çarşamba tarihinde günü 12.936,56 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,02 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,LYDYE,KTLEV olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KLRHO,INTEM,MOBTL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.437.707.068.50 TL), THYAO (13.404.551.556.50 TL), AKBNK (9.617.149.487.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        333.00
        3.34 %
        15.437.707.069
        T
        287.75
        0.26 %
        13.404.551.557
        A
        78.45
        -0.57 %
        9.617.149.488
        T
        231.00
        -1.70 %
        9.210.715.713
        I
        14.80
        -0.20 %
        9.195.916.757
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        35.42
        10.00 %
        91.540.227
        L
        16,500.00
        10.00 %
        133.907.270
        K
        43.20
        9.98 %
        2.581.101.844
        K
        31.52
        9.98 %
        132.114.560
        B
        25.36
        9.97 %
        943.726.563
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        226.20
        -9.97 %
        2.433.637.086
        I
        297.75
        -9.91 %
        353.139.519
        M
        9.40
        -7.66 %
        156.254.579
        S
        5.60
        -6.67 %
        187.332.336
        P
        19.00
        -6.50 %
        107.774.470
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Mart 2026 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 43,97 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,27 yükseliş ile 51,22 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,97
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        51,22
        0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Mart 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,34 :artarakazalarak 5.157,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,75 yükseliş sonucu 7.258,15 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,75 yükselerek 11.867,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.323,15.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.157,27
        1,34 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.258,15
        0,75 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.323,15
        0,75 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.867,08
        0,75 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 8,30 değer kazanarak 72.249,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 8,10 yükselerek 2.100,26 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar

        Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!