Piyasa kapanışı: 04 Mart 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 04 Mart 2026 Çarşamba tarihinde günü 12.936,56 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,02 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,LYDYE,KTLEV olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KLRHO,INTEM,MOBTL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.437.707.068.50 TL), THYAO (13.404.551.556.50 TL), AKBNK (9.617.149.487.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Mart 2026 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 43,97 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,27 yükseliş ile 51,22 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (04 Mart 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,34 :artarakazalarak 5.157,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,75 yükseliş sonucu 7.258,15 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,75 yükselerek 11.867,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.323,15.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 8,30 değer kazanarak 72.249,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 8,10 yükselerek 2.100,26 dolardan işlem gördü.