Piyasa kapanışı: 10 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Eylül 2025 Çarşamba tarihinde günü 10.586,32 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,96 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BEYAZ,KAPLM,TMPOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GIPTA,QNBFK,DOBUR.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.356.331.510.00 TL), YKBNK (6.643.083.660.52 TL), ASELS (6.622.024.947.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Eylül 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 41,29 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,21 yükselerek 48,45 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (10 Eylül 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,54 :artarakazalarak 3.646,37 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,65 yükseliş sonucu 4.841,97 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,65 yükselerek 7.916,62 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 31.569,63.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,11 artış ile 113.807,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,85 yükseliş ile 4.408,97 doları buldu. Brent Petrol ise 67,08 dolar