Piyasa raporu (05 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

05 Kasım 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,52 yükseliş ile 10.970,37 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BLCYT,TTKOM,TMPOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise INVES,DOGUB,VERTU oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (13.711.567.177.20 TL), THYAO (10.895.811.089.25 TL), ASELS (8.802.742.609.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Kasım 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,68 artış ile 42,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,23 yükseliş ile 48,38 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (05 Kasım 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 3.978,29 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,83 değer kazanarak 5.375,04 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.788,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 35.045,28 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,27 düşüş ile 103.266,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -6,02 azalış ile 3.357,23 dolar.Brent Petrol ise 64,10 dolar