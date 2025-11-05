Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (05 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (05 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (05 Kasım 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,68 artış ile 42,10 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,83 değer kazanarak 5.375,04 liraya yükseldi.

        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (05 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        05 Kasım 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,52 yükseliş ile 10.970,37 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BLCYT,TTKOM,TMPOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise INVES,DOGUB,VERTU oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (13.711.567.177.20 TL), THYAO (10.895.811.089.25 TL), ASELS (8.802.742.609.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        27.06
        -7.27 %
        13.711.567.177
        T
        290.00
        0.35 %
        10.895.811.089
        A
        194.10
        -1.62 %
        8.802.742.609
        I
        13.10
        1.63 %
        8.085.116.003
        T
        97.70
        1.30 %
        7.196.277.142
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        28.38
        10.00 %
        170.832.345
        T
        55.00
        10.00 %
        6.139.153.322
        T
        267.50
        9.99 %
        69.112.987
        Y
        27.34
        9.98 %
        12.612.189
        Y
        38.14
        9.98 %
        678.369.387
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        283.50
        -10.00 %
        27.963.590
        D
        47.70
        -10.00 %
        16.301.380
        V
        43.74
        -10.00 %
        194.797.613
        B
        372.00
        -9.98 %
        16.679.736
        E
        12.99
        -9.98 %
        52.331.316
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Kasım 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,68 artış ile 42,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,23 yükseliş ile 48,38 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,10
        0,68 %
        E
        EUR/TRY
        48,38
        0,23 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Kasım 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 3.978,29 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,83 değer kazanarak 5.375,04 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.788,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 35.045,28 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.978,29
        1,17 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.375,04
        0,83 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.045,28
        0,83 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.788,20
        0,84 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,27 düşüş ile 103.266,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -6,02 azalış ile 3.357,23 dolar.Brent Petrol ise 64,10 dolar

