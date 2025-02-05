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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (05 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (05 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (05 Şubat 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,89 değer kaybederek 9.719,81 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,91 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,97 değer kazanarak 3.318,32 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (05 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        05 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,89 düşüş ile 9.719,81 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VERUS,PEHOL,HDFGS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,DZGYO,IHLAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.379.030.189.75 TL), ISCTR (6.811.022.047.58 TL), KCHOL (5.966.545.271.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        303.75
        0.08 %
        11.379.030.190
        I
        13.74
        -1.08 %
        6.811.022.048
        K
        160.10
        -1.96 %
        5.966.545.272
        Y
        29.10
        -2.02 %
        5.957.474.195
        A
        64.90
        -1.22 %
        5.579.550.183
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        250.25
        9.90 %
        38.186.635
        P
        8.68
        9.87 %
        319.342.494
        H
        1.67
        9.87 %
        257.716.859
        D
        43.48
        9.85 %
        226.889.387
        B
        13.90
        7.84 %
        416.127.979
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        346.50
        -9.94 %
        1.101.264.825
        D
        7.30
        -9.88 %
        170.136.777
        I
        2.41
        -9.74 %
        886.599.643
        D
        53.35
        -9.50 %
        57.581.181
        M
        13.60
        -9.39 %
        122.221.115
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Şubat 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,10 azalış ile 35,91 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 37,46 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,91
        -0,10 %
        E
        EUR/TRY
        37,46
        0,35 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Şubat 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,21 :artarakazalarak 2.877,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,97 yükseliş sonucu 3.318,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,97 yükselerek 5.425,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.635,42.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.877,00
        1,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.318,32
        0,97 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.635,42
        0,97 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.425,45
        0,97 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,21 düşüş ile 98.132,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,65 azalış ile 2.774,21 dolar.Brent Petrol ise 75,06 dolar

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