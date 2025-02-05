Piyasa raporu (05 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (05 Şubat 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,89 değer kaybederek 9.719,81 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,91 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,97 değer kazanarak 3.318,32 liraya yükseldi.
05 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,89 düşüş ile 9.719,81 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VERUS,PEHOL,HDFGS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,DZGYO,IHLAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.379.030.189.75 TL), ISCTR (6.811.022.047.58 TL), KCHOL (5.966.545.271.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
303.75 ₺
|
0.08 %
|
11.379.030.190
|
13.74 ₺
|
-1.08 %
|
6.811.022.048
|
160.10 ₺
|
-1.96 %
|
5.966.545.272
|
29.10 ₺
|
-2.02 %
|
5.957.474.195
|
64.90 ₺
|
-1.22 %
|
5.579.550.183
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
250.25 ₺
|
9.90 %
|
38.186.635
|
8.68 ₺
|
9.87 %
|
319.342.494
|
1.67 ₺
|
9.87 %
|
257.716.859
|
43.48 ₺
|
9.85 %
|
226.889.387
|
13.90 ₺
|
7.84 %
|
416.127.979
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
346.50 ₺
|
-9.94 %
|
1.101.264.825
|
7.30 ₺
|
-9.88 %
|
170.136.777
|
2.41 ₺
|
-9.74 %
|
886.599.643
|
53.35 ₺
|
-9.50 %
|
57.581.181
|
13.60 ₺
|
-9.39 %
|
122.221.115
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Şubat 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,10 azalış ile 35,91 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 37,46 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,91 ₺
|
-0,10 %
|
E
|
37,46 ₺
|
0,35 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Şubat 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,21 :artarakazalarak 2.877,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,97 yükseliş sonucu 3.318,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,97 yükselerek 5.425,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.635,42.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.877,00 ₺
|
1,21 %
|
3.318,32 ₺
|
0,97 %
|
21.635,42 ₺
|
0,97 %
|
5.425,45 ₺
|
0,97 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,21 düşüş ile 98.132,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,65 azalış ile 2.774,21 dolar.Brent Petrol ise 75,06 dolar