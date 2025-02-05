Piyasa raporu (05 Şubat 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

05 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,89 düşüş ile 9.719,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VERUS,PEHOL,HDFGS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,DZGYO,IHLAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.379.030.189.75 TL), ISCTR (6.811.022.047.58 TL), KCHOL (5.966.545.271.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Şubat 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,10 azalış ile 35,91 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 37,46 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (05 Şubat 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,21 :artarakazalarak 2.877,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,97 yükseliş sonucu 3.318,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,97 yükselerek 5.425,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.635,42.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,21 düşüş ile 98.132,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,65 azalış ile 2.774,21 dolar.Brent Petrol ise 75,06 dolar