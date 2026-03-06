Piyasa raporu (06 Mart 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (06 Mart 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,19 değer kaybederek 12.792,81 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,07 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,63 ile 7.298,68 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUVVA,BURVA,BSOKE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.838.578.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
276.75 ₺
|
-2.64 %
|
15.681.895.138
|
258.00 ₺
|
4.54 %
|
15.622.838.578
|
333.50 ₺
|
-3.33 %
|
11.659.170.492
|
74.05 ₺
|
-6.97 %
|
8.980.330.520
|
14.22 ₺
|
-5.07 %
|
6.904.832.283
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
133.10 ₺
|
10.00 %
|
89.579.997
|
954.00 ₺
|
9.97 %
|
138.374.168
|
32.94 ₺
|
9.95 %
|
522.190.677
|
100.00 ₺
|
9.95 %
|
70.170.600
|
52.25 ₺
|
9.95 %
|
1.409.735.619
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.75 ₺
|
-10.00 %
|
312.944.599
|
2.88 ₺
|
-10.00 %
|
1.039.975.880
|
49.42 ₺
|
-9.98 %
|
306.580.269
|
14.26 ₺
|
-9.97 %
|
517.483.429
|
183.30 ₺
|
-9.97 %
|
937.836.760
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mart 2026 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,11 artış ile 44,07 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 51,08 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
44,07 ₺
|
0,11 %
|
E
|
51,08 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Mart 2026 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 1,49 artış ile 5.158,04 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,63 yükselişle 7.298,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.933,35 olurken, Cumhuriyet altını ise 47.587,41 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.158,04 ₺
|
1,49 %
|
7.298,68 ₺
|
1,63 %
|
47.587,41 ₺
|
1,63 %
|
11.933,35 ₺
|
1,63 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,71 düşüş ile 68.916,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,24 azalış ile 1.994,07 dolar.Brent Petrol ise 91,10 dolar