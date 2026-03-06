Piyasa raporu (06 Mart 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Canlı
        Borsa bugün (06 Mart 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,19 değer kaybederek 12.792,81 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,07 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,63 ile 7.298,68 liradan işlem gördü.

        Giriş: 06.03.2026 - 18:30
        06 Mart 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -2,19 düşüş ile 12.792,81 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUVVA,BURVA,BSOKE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.838.578.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        276.75
        -2.64 %
        15.681.895.138
        T
        258.00
        4.54 %
        15.622.838.578
        A
        333.50
        -3.33 %
        11.659.170.492
        A
        74.05
        -6.97 %
        8.980.330.520
        I
        14.22
        -5.07 %
        6.904.832.283
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        133.10
        10.00 %
        89.579.997
        B
        954.00
        9.97 %
        138.374.168
        B
        32.94
        9.95 %
        522.190.677
        E
        100.00
        9.95 %
        70.170.600
        K
        52.25
        9.95 %
        1.409.735.619
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        294.75
        -10.00 %
        312.944.599
        Q
        2.88
        -10.00 %
        1.039.975.880
        B
        49.42
        -9.98 %
        306.580.269
        E
        14.26
        -9.97 %
        517.483.429
        K
        183.30
        -9.97 %
        937.836.760
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mart 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,11 artış ile 44,07 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 51,08 liraya geldi.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,07
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        51,08
        -0,05 %
        Altın fiyatlarında son durum (06 Mart 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,49 artış ile 5.158,04 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,63 yükselişle 7.298,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.933,35 olurken, Cumhuriyet altını ise 47.587,41 oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.158,04
        1,49 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.298,68
        1,63 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.587,41
        1,63 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.933,35
        1,63 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,71 düşüş ile 68.916,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,24 azalış ile 1.994,07 dolar.Brent Petrol ise 91,10 dolar

