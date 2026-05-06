Piyasa raporu (06 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Mayıs 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.917,43 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,91 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DOCO,OYLUM,GSDDE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BORLS,ADEL,AYCES oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (31.974.041.198.00 TL), SASA (22.876.824.725.81 TL), AKBNK (19.489.124.458.15 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mayıs 2026 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 45,22 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,52 yükseliş ile 53,17 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (06 Mayıs 2026 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 3,08 değer kazanarak 4.697,11 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,08 değer kazanarak 6.829,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.166,96 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.531,25 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,17 yükseliş ile 81.757,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,87 azalış ile 2.363,19 dolar.Brent Petrol ise 102,17 dolar