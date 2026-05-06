        BIST 100 14.917,43 %2,91
        DOLAR 45,2132 %-0,02
        EURO 53,1716 %0,53
        GRAM ALTIN 6.836,17 %3,17
        FAİZ 41,05 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 112,59 %6,27
        BITCOIN 81.646,00 %0,00
        GBP/TRY 61,5288 %0,44
        EUR/USD 1,1755 %0,53
        BRENT 102,02 %-7,14
        ÇEYREK ALTIN 11.177,13 %3,17
        Piyasa raporu (06 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (06 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (06 Mayıs 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,22 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 3,08 ile 6.829,95 liraya çıktı.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 18:30
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Mayıs 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.917,43 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,91 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DOCO,OYLUM,GSDDE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BORLS,ADEL,AYCES oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (31.974.041.198.00 TL), SASA (22.876.824.725.81 TL), AKBNK (19.489.124.458.15 TL) oldu.

        T
        309.75
        2.91 %
        31.974.041.198
        S
        3.08
        3.01 %
        22.876.824.726
        A
        74.35
        5.16 %
        19.489.124.458
        I
        14.49
        3.43 %
        16.907.717.392
        Y
        37.76
        4.66 %
        13.629.367.500
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        D
        9,762.50
        10.00 %
        233.375.128
        O
        8.91
        10.00 %
        29.033.899
        T
        19.81
        9.99 %
        655.234.116
        G
        34.12
        9.99 %
        148.249.386
        B
        7.93
        -9.99 %
        533.912.952
        A
        51.40
        -9.98 %
        979.609.216
        A
        768.50
        -9.96 %
        38.264.384
        P
        109.40
        -9.96 %
        5.125.118.349
        K
        665.00
        -9.95 %
        334.472.474
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mayıs 2026 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 45,22 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,52 yükseliş ile 53,17 liraya geldi.

        U
        USD/TRY
        45,22
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        53,17
        0,52 %
        Altın fiyatlarında son durum (06 Mayıs 2026 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 3,08 değer kazanarak 4.697,11 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,08 değer kazanarak 6.829,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.166,96 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.531,25 lira oldu.

        A
        ALTIN/ONS
        4.697,11
        3,08 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.829,95
        3,08 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.531,25
        3,08 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.166,96
        3,08 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,17 yükseliş ile 81.757,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,87 azalış ile 2.363,19 dolar.Brent Petrol ise 102,17 dolar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
