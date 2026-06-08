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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (08 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (08 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (08 Haziran 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,22 değer kazanarak 13.860,59 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 46,10 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,04 ile 6.411,88 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (08 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Haziran 2026 Pazartesi tarihinde günü 13.860,59 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,22 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GSDHO,RAYSG,DAPGM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,TRILC,ISKPL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.664.518.177.50 TL), AKBNK (11.190.180.993.15 TL), ASELS (10.397.444.673.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.25
        0.08 %
        11.664.518.178
        A
        66.90
        3.72 %
        11.190.180.993
        A
        368.00
        1.38 %
        10.397.444.674
        A
        308.00
        -2.84 %
        8.835.992.525
        S
        2.59
        4.02 %
        8.644.244.326
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        5.94
        10.00 %
        554.126.735
        R
        200.20
        10.00 %
        213.351.839
        D
        11.00
        10.00 %
        2.875.434.142
        R
        33.66
        10.00 %
        272.044.335
        E
        131.00
        9.99 %
        403.840.412
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        94.05
        -10.00 %
        362.159.104
        T
        1.80
        -10.00 %
        6.288.845
        I
        13.69
        -9.99 %
        708.090.948
        E
        13.12
        -9.95 %
        1.818.424.794
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Haziran 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 46,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,26 yükseliş ile 53,23 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,10
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        53,23
        0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Haziran 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,03 artış ile 4.329,72 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,04 yükselişle 6.411,88 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.483,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.805,44 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.329,72
        0,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.411,88
        0,04 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.805,44
        0,04 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.483,42
        0,04 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,66 artış ile 64.058,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,35 yükseliş ile 1.698,50 doları buldu. Brent Petrol ise 94,74 dolar

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