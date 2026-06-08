Piyasa raporu (08 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Haziran 2026 Pazartesi tarihinde günü 13.860,59 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,22 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GSDHO,RAYSG,DAPGM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,TRILC,ISKPL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.664.518.177.50 TL), AKBNK (11.190.180.993.15 TL), ASELS (10.397.444.673.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Haziran 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 46,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,26 yükseliş ile 53,23 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (08 Haziran 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,03 artış ile 4.329,72 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,04 yükselişle 6.411,88 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.483,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.805,44 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,66 artış ile 64.058,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,35 yükseliş ile 1.698,50 doları buldu. Brent Petrol ise 94,74 dolar