Piyasa raporu (11 Şubat 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (11 Şubat 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 36,05 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,09 değer kaybederek 3.362,10 liraya düştü.
11 Şubat 2025 Salı, BIST 100 günü 0,38 yükselerek 9.882,79 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9888.4300 puandan işlem görürken en düşük 9788.4700 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEKGY,ATSYH,TRILC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,PEHOL,DMSAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.643.975.337.00 TL), AKBNK (5.673.612.427.60 TL), YKBNK (5.334.847.809.26 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
319.50 ₺
|
-0.23 %
|
8.643.975.337
|
63.20 ₺
|
0.80 %
|
5.673.612.428
|
28.70 ₺
|
-0.35 %
|
5.334.847.809
|
23.40 ₺
|
2.36 %
|
5.095.109.171
|
13.77 ₺
|
0.29 %
|
4.974.943.089
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.65 ₺
|
10.00 %
|
613.925.069
|
55.65 ₺
|
9.98 %
|
9.599.462
|
19.85 ₺
|
9.97 %
|
640.150.806
|
17.56 ₺
|
9.96 %
|
600.500.887
|
24.78 ₺
|
9.94 %
|
428.035.318
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.67 ₺
|
-10.00 %
|
14.291.609
|
9.15 ₺
|
-9.94 %
|
460.799.469
|
9.04 ₺
|
-8.69 %
|
84.417.498
|
5.84 ₺
|
-6.86 %
|
6.690.149
|
11.00 ₺
|
-5.98 %
|
10.077.828
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Şubat 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 36,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,42 yükseliş ile 37,30 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,05 ₺
|
0,10 %
|
E
|
37,30 ₺
|
0,42 %
Altın fiyatlarında son durum (11 Şubat 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -0,38 azalış ile 2.897,33 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,09 düşüşle 3.362,10 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.497,04 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.920,91 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.897,33 ₺
|
-0,38 %
|
3.362,10 ₺
|
-0,09 %
|
21.920,91 ₺
|
-0,09 %
|
5.497,04 ₺
|
-0,09 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,68 değer kaybederek 96.878,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,15 düşerek 2.655,18 dolardan işlem gördü.