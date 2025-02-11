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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (11 Şubat 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (11 Şubat 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (11 Şubat 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 36,05 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,09 değer kaybederek 3.362,10 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (11 Şubat 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        11 Şubat 2025 Salı, BIST 100 günü 0,38 yükselerek 9.882,79 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9888.4300 puandan işlem görürken en düşük 9788.4700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEKGY,ATSYH,TRILC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,PEHOL,DMSAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.643.975.337.00 TL), AKBNK (5.673.612.427.60 TL), YKBNK (5.334.847.809.26 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.50
        -0.23 %
        8.643.975.337
        A
        63.20
        0.80 %
        5.673.612.428
        Y
        28.70
        -0.35 %
        5.334.847.809
        E
        23.40
        2.36 %
        5.095.109.171
        I
        13.77
        0.29 %
        4.974.943.089
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        1.65
        10.00 %
        613.925.069
        A
        55.65
        9.98 %
        9.599.462
        T
        19.85
        9.97 %
        640.150.806
        R
        17.56
        9.96 %
        600.500.887
        S
        24.78
        9.94 %
        428.035.318
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        5.67
        -10.00 %
        14.291.609
        P
        9.15
        -9.94 %
        460.799.469
        D
        9.04
        -8.69 %
        84.417.498
        A
        5.84
        -6.86 %
        6.690.149
        E
        11.00
        -5.98 %
        10.077.828
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Şubat 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 36,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,42 yükseliş ile 37,30 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,05
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        37,30
        0,42 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Şubat 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,38 azalış ile 2.897,33 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,09 düşüşle 3.362,10 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.497,04 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.920,91 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.897,33
        -0,38 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.362,10
        -0,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.920,91
        -0,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.497,04
        -0,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,68 değer kaybederek 96.878,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,15 düşerek 2.655,18 dolardan işlem gördü.

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