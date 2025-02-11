Piyasa raporu (11 Şubat 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Şubat 2025 Salı, BIST 100 günü 0,38 yükselerek 9.882,79 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9888.4300 puandan işlem görürken en düşük 9788.4700 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEKGY,ATSYH,TRILC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,PEHOL,DMSAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.643.975.337.00 TL), AKBNK (5.673.612.427.60 TL), YKBNK (5.334.847.809.26 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Şubat 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 36,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,42 yükseliş ile 37,30 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (11 Şubat 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -0,38 azalış ile 2.897,33 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,09 düşüşle 3.362,10 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.497,04 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.920,91 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,68 değer kaybederek 96.878,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,15 düşerek 2.655,18 dolardan işlem gördü.