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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (14 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (14 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Mart 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,17 yükselerek 36,67 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,08 ile 3.515,44 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (14 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        14 Mart 2025 Cuma, BIST 100 günü 1,05 yükselerek 10.840,59 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10862.9700 puandan işlem görürken en düşük 10726.2700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TKFEN,SEKUR,IHAAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse RAYSG,HEDEF,BVSAN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.745.540.059.66 TL), THYAO (8.391.921.984.25 TL), KCHOL (6.456.377.245.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        16.31
        1.37 %
        8.745.540.060
        T
        337.00
        -0.22 %
        8.391.921.984
        K
        183.40
        -0.27 %
        6.456.377.245
        Y
        33.98
        2.16 %
        6.454.944.868
        E
        25.58
        0.63 %
        5.803.005.499
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        96.80
        10.00 %
        1.385.812.388
        S
        12.65
        10.00 %
        19.546.127
        I
        21.14
        9.99 %
        49.192.428
        O
        10.90
        9.99 %
        86.710.529
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        332.50
        -9.95 %
        2.484.128.618
        H
        5.52
        -8.15 %
        209.117.274
        B
        112.00
        -7.97 %
        570.709.333
        K
        68.35
        -5.14 %
        759.107.503
        K
        12.00
        -5.14 %
        131.327.149
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mart 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 36,67 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 39,92 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,67
        0,17 %
        E
        EUR/TRY
        39,92
        0,35 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Mart 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,27 değer kaybederek 2.981,13 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,08 değer kaybederek 3.515,44 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.747,38 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.920,69 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.981,13
        -0,27 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.515,44
        -0,08 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.920,69
        -0,08 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.747,38
        -0,08 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,94 artış ile 84.977,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,24 yükseliş ile 1.942,03 doları buldu. Brent Petrol ise 70,25 dolar

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