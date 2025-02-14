Piyasa raporu (14 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (14 Şubat 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,37 değer kaybederek 9.877,59 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,22 yükselerek 36,22 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,11 ile 3.395,12 liradan işlem gördü.
14 Şubat 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.877,59 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,37 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERUS,DMSAS,EDATA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SKYMD,SRVGY,KTLEV oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.341.835.116.00 TL), YKBNK (8.107.094.391.10 TL), AKBNK (6.783.355.257.85 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
316.75 ₺
|
-0.78 %
|
8.341.835.116
|
28.70 ₺
|
0.14 %
|
8.107.094.391
|
64.85 ₺
|
1.25 %
|
6.783.355.258
|
14.43 ₺
|
2.27 %
|
6.202.317.831
|
23.34 ₺
|
0.09 %
|
5.267.109.926
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
257.50 ₺
|
10.00 %
|
36.435.593
|
10.01 ₺
|
10.00 %
|
84.416.804
|
4.78 ₺
|
9.89 %
|
144.826.721
|
5.70 ₺
|
9.83 %
|
215.367.142
|
7.58 ₺
|
8.75 %
|
18.581.027
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
18.63 ₺
|
-10.00 %
|
63.157.089
|
201.60 ₺
|
-10.00 %
|
327.238.040
|
58.70 ₺
|
-5.48 %
|
310.966.195
|
9.15 ₺
|
-5.28 %
|
372.070.656
|
2.07 ₺
|
-5.05 %
|
7.436.944
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Şubat 2025 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,22 artarak 36,22 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,33 yükselerek 38,01 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,22 ₺
|
0,22 %
|
E
|
38,01 ₺
|
0,33 %
Altın fiyatlarında son durum (14 Şubat 2025 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,99 değer kaybederek 2.899,27 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,11 değer kaybederek 3.395,12 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.551,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.136,18 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.899,27 ₺
|
-0,99 %
|
3.395,12 ₺
|
-0,11 %
|
22.136,18 ₺
|
-0,11 %
|
5.551,02 ₺
|
-0,11 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,83 artış ile 96.638,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,60 yükseliş ile 2.706,04 doları buldu. Brent Petrol ise 75,13 dolar