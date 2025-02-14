Piyasa raporu (14 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

14 Şubat 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.877,59 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,37 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERUS,DMSAS,EDATA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SKYMD,SRVGY,KTLEV oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.341.835.116.00 TL), YKBNK (8.107.094.391.10 TL), AKBNK (6.783.355.257.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Şubat 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,22 artarak 36,22 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,33 yükselerek 38,01 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (14 Şubat 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,99 değer kaybederek 2.899,27 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,11 değer kaybederek 3.395,12 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.551,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.136,18 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,83 artış ile 96.638,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,60 yükseliş ile 2.706,04 doları buldu. Brent Petrol ise 75,13 dolar