Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.389,62 %-0,33
        DOLAR 34,4235 %0,25
        EURO 36,2920 %0,15
        GRAM ALTIN 2.847,93 %0,48
        FAİZ 42,67 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 33,94 %0,69
        BITCOIN 88.140,00 %-0,08
        GBP/TRY 43,4859 %-0,16
        EUR/USD 1,0533 %0,03
        BRENT 72,27 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 4.656,36 %0,48
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (15 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (15 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (15 Kasım 2024 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,33 değer kaybederek 9.389,62 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,25 artış ile 34,42 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,49 değer kazanarak 2.848,28 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (15 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        15 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.389,62 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,33 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PRDGS,MERKO,RYSAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHLGM,CEOEM,ARTMS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.196.924.622.50 TL), YKBNK (8.135.713.679.64 TL), ISCTR (5.286.519.929.22 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        286.50
        0.97 %
        8.196.924.623
        Y
        27.54
        0.29 %
        8.135.713.680
        I
        12.65
        0.48 %
        5.286.519.929
        A
        55.40
        2.78 %
        4.824.858.448
        K
        185.00
        1.15 %
        4.328.149.864
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        5.83
        10.00 %
        58.163.209
        M
        17.71
        10.00 %
        187.736.100
        R
        17.19
        9.98 %
        196.116.970
        B
        6.28
        9.98 %
        2.828.848
        I
        237.20
        9.97 %
        140.977.647
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        1.53
        -10.00 %
        549.368.366
        C
        45.18
        -10.00 %
        321.452.449
        A
        36.26
        -9.98 %
        468.151.188
        N
        48.84
        -9.97 %
        11.752.711
        D
        7.97
        -9.94 %
        79.590.843
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Kasım 2024 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,25 artış ile 34,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,16 yükseliş ile 36,29 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,42
        0,25 %
        E
        EUR/TRY
        36,29
        0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Kasım 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,18 :artarakazalarak 2.569,57 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,49 yükseliş sonucu 2.848,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,49 yükselerek 4.656,93 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.570,75.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.569,57
        0,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.848,28
        0,49 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.570,75
        0,49 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.656,93
        0,49 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,88 azalış ile 87.932,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,14 düşüş ile 3.024,12 doları buldu. Brent Petrol ise 72,26 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası