Piyasa raporu (18 Haziran 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.196,13 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,54 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Haziran 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 39,53 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,29 yükselerek 45,57 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (18 Haziran 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,00 artış ile 3.387,98 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,04 yükselişle 4.302,88 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.035,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.054,75 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,02 değer kaybederek 104.485,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,23 düşerek 2.504,24 dolardan işlem gördü.