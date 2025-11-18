Habertürk
        Piyasa raporu (18 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (18 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (18 Kasım 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak 10.729,87 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 42,34 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,57 değer kazanarak 5.527,34 liraya yükseldi.

        Giriş: 18.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (18 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        18 Kasım 2025 Salı, BIST 100 günü 0,30 yükselerek 10.729,87 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10791.2100 puandan işlem görürken en düşük 10636.3800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KUYAS,BFREN,GEREL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DOGUB,QUAGR,BORLS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (11.717.682.470.20 TL), ISCTR (6.933.504.972.47 TL), TEHOL (6.649.086.491.22 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        37.20
        4.26 %
        11.717.682.470
        I
        12.27
        0.25 %
        6.933.504.972
        T
        26.26
        -9.95 %
        6.649.086.491
        A
        58.85
        0.86 %
        6.265.551.434
        T
        267.50
        -0.37 %
        6.096.634.471
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        45.32
        10.00 %
        1.386.180.294
        B
        176.20
        9.99 %
        73.570.396
        G
        20.14
        9.99 %
        526.841.176
        A
        81.55
        9.98 %
        285.353.491
        B
        90.50
        9.96 %
        18.271.144
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        50.40
        -10.00 %
        60.662.755
        Q
        4.43
        -9.96 %
        652.939.909
        B
        10.50
        -9.95 %
        595.379.976
        T
        26.26
        -9.95 %
        6.649.086.491
        G
        125.10
        -9.94 %
        10.134.351
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Kasım 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 42,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,19 yükselerek 49,17 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,34
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        49,17
        0,19 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Kasım 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,47 artış ile 4.063,88 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,57 yükselişle 5.527,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.037,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.038,26 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.063,88
        0,47 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.527,34
        0,57 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.038,26
        0,57 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.037,20
        0,57 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,53 azalış ile 92.669,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,51 düşüş ile 3.108,71 doları buldu. Brent Petrol ise 63,72 dolar

