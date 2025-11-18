Piyasa raporu (18 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Kasım 2025 Salı, BIST 100 günü 0,30 yükselerek 10.729,87 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10791.2100 puandan işlem görürken en düşük 10636.3800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KUYAS,BFREN,GEREL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DOGUB,QUAGR,BORLS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (11.717.682.470.20 TL), ISCTR (6.933.504.972.47 TL), TEHOL (6.649.086.491.22 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Kasım 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 42,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,19 yükselerek 49,17 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (18 Kasım 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,47 artış ile 4.063,88 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,57 yükselişle 5.527,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.037,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.038,26 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,53 azalış ile 92.669,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,51 düşüş ile 3.108,71 doları buldu. Brent Petrol ise 63,72 dolar