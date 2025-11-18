Piyasa raporu (18 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (18 Kasım 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak 10.729,87 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 42,34 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,57 değer kazanarak 5.527,34 liraya yükseldi.
18 Kasım 2025 Salı, BIST 100 günü 0,30 yükselerek 10.729,87 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10791.2100 puandan işlem görürken en düşük 10636.3800 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KUYAS,BFREN,GEREL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DOGUB,QUAGR,BORLS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (11.717.682.470.20 TL), ISCTR (6.933.504.972.47 TL), TEHOL (6.649.086.491.22 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.20 ₺
|
4.26 %
|
11.717.682.470
|
12.27 ₺
|
0.25 %
|
6.933.504.972
|
26.26 ₺
|
-9.95 %
|
6.649.086.491
|
58.85 ₺
|
0.86 %
|
6.265.551.434
|
267.50 ₺
|
-0.37 %
|
6.096.634.471
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
45.32 ₺
|
10.00 %
|
1.386.180.294
|
176.20 ₺
|
9.99 %
|
73.570.396
|
20.14 ₺
|
9.99 %
|
526.841.176
|
81.55 ₺
|
9.98 %
|
285.353.491
|
90.50 ₺
|
9.96 %
|
18.271.144
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
50.40 ₺
|
-10.00 %
|
60.662.755
|
4.43 ₺
|
-9.96 %
|
652.939.909
|
10.50 ₺
|
-9.95 %
|
595.379.976
|
26.26 ₺
|
-9.95 %
|
6.649.086.491
|
125.10 ₺
|
-9.94 %
|
10.134.351
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Kasım 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 42,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,19 yükselerek 49,17 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,34 ₺
|
0,07 %
|
E
|
49,17 ₺
|
0,19 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Kasım 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 0,47 artış ile 4.063,88 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,57 yükselişle 5.527,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.037,20 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.038,26 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.063,88 ₺
|
0,47 %
|
5.527,34 ₺
|
0,57 %
|
36.038,26 ₺
|
0,57 %
|
9.037,20 ₺
|
0,57 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,53 azalış ile 92.669,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,51 düşüş ile 3.108,71 doları buldu. Brent Petrol ise 63,72 dolar