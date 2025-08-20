Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.134,73 %1,58
        DOLAR 40,9276 %0,09
        EURO 47,7476 %0,18
        GRAM ALTIN 4.398,29 %0,28
        FAİZ 39,90 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 49,72 %1,09
        BITCOIN 113.875,00 %0,28
        GBP/TRY 55,1360 %-0,15
        EUR/USD 1,1658 %0,09
        BRENT 66,37 %0,88
        ÇEYREK ALTIN 7.191,20 %0,28
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (20 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (20 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (20 Ağustos 2025 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 40,93 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,29 değer kazanarak 4.398,94 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (20 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ağustos 2025 Çarşamba tarihinde günü 11.134,73 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,58 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SKBNK,BRMEN,ISGSY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ESEN,MERIT,IZFAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (9.759.849.664.00 TL), THYAO (8.176.697.846.50 TL), SASA (7.561.667.093.81 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        651.50
        1.80 %
        9.759.849.664
        T
        339.25
        0.22 %
        8.176.697.847
        S
        3.94
        -7.73 %
        7.561.667.094
        A
        181.80
        5.45 %
        6.559.400.962
        I
        14.71
        1.87 %
        5.728.654.952
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        7.49
        9.99 %
        1.935.079.908
        B
        12.67
        9.98 %
        3.905.326
        I
        77.15
        9.98 %
        185.004.233
        Q
        62.85
        9.97 %
        8.539.488
        F
        13.01
        9.97 %
        198.287.764
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        14.81
        -9.97 %
        1.650.021.918
        M
        21.40
        -8.86 %
        235.592.350
        I
        142.50
        -8.48 %
        721.775.832
        K
        64.00
        -7.85 %
        238.039.946
        D
        32.36
        -7.54 %
        2.151.942
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 40,93 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 47,75 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,93
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        47,75
        0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,87 :artarakazalarak 3.344,63 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,29 yükseliş sonucu 4.398,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,29 yükselerek 7.192,27 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.681,08.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.344,63
        0,87 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.398,94
        0,29 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.681,08
        0,29 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.192,27
        0,29 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,05 artış ile 114.167,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,12 yükseliş ile 4.297,62 doları buldu. Brent Petrol ise 66,37 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde