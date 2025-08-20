Piyasa raporu (20 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ağustos 2025 Çarşamba tarihinde günü 11.134,73 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,58 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SKBNK,BRMEN,ISGSY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ESEN,MERIT,IZFAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (9.759.849.664.00 TL), THYAO (8.176.697.846.50 TL), SASA (7.561.667.093.81 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ağustos 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 40,93 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 47,75 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (20 Ağustos 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,87 :artarakazalarak 3.344,63 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,29 yükseliş sonucu 4.398,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,29 yükselerek 7.192,27 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.681,08.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,05 artış ile 114.167,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,12 yükseliş ile 4.297,62 doları buldu. Brent Petrol ise 66,37 dolar