Piyasa raporu (20 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Kasım 2025 Perşembe tarihinde günü 10.979,73 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,70 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ALKLC,BAYRK,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise LIDER,GZNMI,MANAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (9.206.423.441.02 TL), SASA (8.692.155.405.78 TL), THYAO (8.593.461.113.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Kasım 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 42,37 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,16 yükseliş ile 48,96 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (20 Kasım 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,45 :artarakazalarak 4.096,48 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,44 yükseliş sonucu 5.575,68 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,44 yükselerek 9.116,24 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.353,43.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,28 değer kaybederek 90.637,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,33 düşerek 2.986,38 dolardan işlem gördü.