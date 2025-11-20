Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.979,73 %0,70
        DOLAR 42,3697 %0,06
        EURO 48,9516 %0,15
        GRAM ALTIN 5.568,06 %0,31
        FAİZ 39,58 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 69,68 %-0,13
        BITCOIN 90.587,00 %0,09
        GBP/TRY 55,5090 %0,34
        EUR/USD 1,1527 %-0,10
        BRENT 64,04 %0,83
        ÇEYREK ALTIN 9.103,77 %0,31
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (20 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (20 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (20 Kasım 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 42,37 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,44 ile 5.575,68 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (20 Kasım 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Kasım 2025 Perşembe tarihinde günü 10.979,73 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,70 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ALKLC,BAYRK,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise LIDER,GZNMI,MANAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (9.206.423.441.02 TL), SASA (8.692.155.405.78 TL), THYAO (8.593.461.113.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        39.86
        6.75 %
        9.206.423.441
        S
        3.02
        1.68 %
        8.692.155.406
        T
        276.25
        -0.45 %
        8.593.461.113
        A
        61.90
        0.90 %
        7.116.017.194
        I
        12.82
        1.42 %
        5.292.127.369
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        96.80
        10.00 %
        702.638.715
        B
        21.78
        10.00 %
        207.127.541
        D
        52.75
        9.99 %
        54.708.545
        D
        38.52
        9.99 %
        108.373.451
        E
        93.65
        9.98 %
        69.529.759
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        70.50
        -9.96 %
        12.624.344
        G
        101.40
        -9.95 %
        656.004.384
        M
        9.50
        -9.95 %
        481.278.719
        R
        8.53
        -9.93 %
        1.329.825.980
        A
        1.87
        -9.66 %
        1.213.782.967
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Kasım 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 42,37 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,16 yükseliş ile 48,96 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,37
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        48,96
        0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Kasım 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,45 :artarakazalarak 4.096,48 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,44 yükseliş sonucu 5.575,68 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,44 yükselerek 9.116,24 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.353,43.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.096,48
        0,45 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.575,68
        0,44 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.353,43
        0,44 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.116,24
        0,44 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,28 değer kaybederek 90.637,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,33 düşerek 2.986,38 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor