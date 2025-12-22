Piyasa raporu (22 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,27 düşerek 11.311,06 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11402.4200 puandan işlem görürken en düşük 11266.0100 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi UFUK,AKSUE,ATEKS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMKEL,BMSTL,ZERGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (10.786.184.919.18 TL), ISCTR (9.278.098.711.10 TL), THYAO (8.575.062.101.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Aralık 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 42,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,51 yükseliş ile 50,38 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (22 Aralık 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 1,82 artış ile 4.417,96 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,81 yükselişle 6.080,13 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.941,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.642,43 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,78 yükseliş ile 89.433,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,45 artış ile 3.037,43 dolar.Brent Petrol ise 61,87 dolar