        Piyasa raporu (22 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (22 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (22 Aralık 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,27 değer kaybederek 11.311,06 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,12 yükselerek 42,82 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,81 ile 6.080,13 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.12.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (22 Aralık 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        22 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,27 düşerek 11.311,06 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11402.4200 puandan işlem görürken en düşük 11266.0100 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi UFUK,AKSUE,ATEKS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMKEL,BMSTL,ZERGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (10.786.184.919.18 TL), ISCTR (9.278.098.711.10 TL), THYAO (8.575.062.101.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        43.88
        3.98 %
        10.786.184.919
        I
        14.06
        0.29 %
        9.278.098.711
        T
        272.00
        -1.89 %
        8.575.062.102
        T
        295.75
        -9.97 %
        7.696.161.224
        K
        12.62
        -1.79 %
        7.236.468.356
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        1,870.00
        10.00 %
        191.954.407
        A
        20.58
        9.99 %
        49.923.893
        A
        109.00
        9.99 %
        5.238.202
        T
        175.20
        9.98 %
        42.124.150
        A
        197.70
        9.96 %
        432.856.934
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        58.95
        -10.00 %
        1.391.891.672
        B
        77.45
        -9.99 %
        288.460.304
        Z
        14.16
        -9.98 %
        202.414.552
        T
        295.75
        -9.97 %
        7.696.161.224
        S
        188.00
        -9.96 %
        3.676.845.630
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Aralık 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 42,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,51 yükseliş ile 50,38 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,82
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        50,38
        0,51 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Aralık 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,82 artış ile 4.417,96 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,81 yükselişle 6.080,13 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.941,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.642,43 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.417,96
        1,82 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.080,13
        1,81 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.642,43
        1,81 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.941,01
        1,81 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,78 yükseliş ile 89.433,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,45 artış ile 3.037,43 dolar.Brent Petrol ise 61,87 dolar

